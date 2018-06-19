Работа Youtube восстановлена

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Работа видеохостинга Youtube была восстановлена, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои в работе популярных интернет-ресурсов.

"С Youtube нет проблем", — говорится в сообщении портала.

Ранее сайта Downdetector сообщил о том, что пользователи видеохостинга Youtube по всему миру испытывают проблемы с работой сервиса. По данным портала, 59% пользователей Youtube жаловались на проблемы с просмотром видеороликов, 30% — на проблемы с доступом к сайту, 10% испытывали трудности с авторизацией.