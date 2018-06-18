В работе YouTube произошел сбой

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Пользователи видеохостинга Youtube по всему миру сообщают о проблемах в работе сервиса, сообщает сайт Downdetector, который отслеживает сбои в работе популярных интернет-ресурсов.

"Есть сбой в Youtube от 18 июня 2018 года с 15.38 EDT (20:38 мск)", — говорится в сообщении портала.

По информации сайта, 59% пользователей Youtube жалуются на проблемы с просмотром видеороликов, 30% — на отсутствие доступа к сайту, 10% испытывают трудности с авторизацией.

Больше всего жалоб поступило из США, европейской части России и некоторых стран Европы.

В официальном аккаунте YouTube в сети Twitter сообщается, что нарушения в работе сервиса уже удалось устранить.