"Яндекс.Такси" встроил переводчик в чат между водителем и пассажиром

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Онлайн-сервис заказа такси "Яндекс.Такси" интегрировал автоматический переводчик в чат, с помощью которого общаются водитель и пользователь; он работает с 95 языками, говорится в сообщении компании.

"Теперь водители смогут понять своих пассажиров, даже если те говорят на незнакомом языке. Эта функция поможет общаться с иностранными туристами и болельщиками (чемпионата мира по футболу – ред.), которые приедут летом", — говорится в сообщении.

Чат с функцией переводчика в ближайшие дни постепенно появится в приложениях "Яндекс.Такси" и "Таксометр" (водительское приложение для работы с заказами — ред.) во всех городах и странах, где работает сервис. Он понимает тексты на русском, английском, французском и еще 92 языках.

Новый чат работает на базе технологий "Яндекс.Переводчика" и сам определяет, когда нужен перевод сообщений. "Он проверяет, какие языки выбраны в настройках устройств у пользователя и водителя и включает функцию перевода, если они не совпадают", — поясняется в сообщении. Технология позволяет не набирать сообщение вручную, а надиктовать его — приложение преобразует речь в текст и переведет, если нужно. "Так водителю не придется отвлекаться от дороги", — отмечает компания.

При этом в компании уточнили РИА Новости, что приложения Uber, с которым "Яндекс.Такси" создало СП, это новшество не коснется.

"Яндекс.Такси" — сервис для вызова такси онлайн. В феврале "Яндекс" и Uber закрыли сделку по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. В новой компании около 59,3% принадлежит "Яндексу", 36,9% — Uber, а 3,8% — сотрудникам. Согласно условиям сделки, оба приложения для заказа поездок — и "Яндекс.Такси", и Uber — по-прежнему доступны пользователям. Российские водители "Яндекс.Такси" и Uber перешли на единую платформу для работы с заказами. Объединенная компания работает в более чем 600 городах 12 стран.