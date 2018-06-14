Инновационные компании фонда "Сколково" впервые участвуют в TechXLR8

ЛОНДОН, 14 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Около десяти российских компаний из фонда "Сколково" при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ) впервые принимают участие в международной выставке новых технологий TechXLR8, проходящей на этой неделе в Лондоне, передает корреспондент РИА Новости.

Среди представленных компаний такие инновационные стартапы как Attillan, ASKM Progress, Sarafan Tech, OzForensics, 3d-tek и другие.

По словам программного директора фонда "Сколково" Екатерины Панкратовой, российские компании впервые принимают участие в лондонской выставке, чтобы заявить о себе и изучить возможности привлечения новых инвесторов и партнеров.

"Для нас это очень хорошая возможность посмотреть, какие страны здесь представлены и какие возможности наши компании могут получить. Что касается Лондона, то мы сюда приехали впервые и привезли компании из разных кластеров, представленных в Сколково", — сказала она РИА Новости.

Участие российских компаний в этом году носит ознакомительный характер. "Мы пока изучаем возможности британского рынка. И, несмотря на все наши опасения, (связанные с геополитической напряженностью – ред.), российский стенд здесь сегодня присутствует. Я думаю, что в следующем году мы организуем подписание соглашений и договоров с крупными международными и британскими корпорациями", — подчеркнула Панкратова.

По ее мнению, компании всех кластеров, представленных в Сколково (аграрный, передовые промышленные технологии, биомедицинский, IT и энергоэффективность) имеют шансы найти партнеров и возможности для развития на британском рынке.

Инновационный центр "Сколково" ведет свою деятельность с 2010 года. В настоящее время фонд поддерживает более 1800 компаний, свои продукты на рынок представляют около 300 проектов.