МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Apple планирует поменять разъем для зарядного устройства и передачи данных в смартфонах и планшетах нового поколения. Об этом сообщает портал Digitimes со ссылкой на поставщиков оборудования.

По информации источников издания, производители планируют оснастить следующую модель iPhone портом USB-C вместо нынешнего Lightning. Смартфон выйдет в 2019 году.

Корпорация уже использовала разъем USB-C в компьютерах MacBook. Это негативно отразилось на продажах компании, отмечается в статье.

Тем не менее оснащение новых продуктов Apple портом USB-C ускорит процесс унификации зарядных устройств, указывают собеседники издания.