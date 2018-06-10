Портал Downdetector не зафиксировал глобальных сбоев в работе Twitter

МОСКВА — 10 июн, РИА Новости. Портал Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах и операторах, не наблюдает глобальных сбоев в работе сервиса микроблогов Twitter, свидетельствуют данные портала.

По данным портала, в частности, проблемы в работе Twitter не замечены в Великобритании, Германии, Франции, Канаде, Бразилии и России. Возможные проблемы, согласно Downdetector, могут быть в работе сервиса в США, однако массовых жалоб портал не наблюдает.

Ранее газета "Известия" сообщила о проблемах в работе сервиса у ряда пользователей.

Twitter 1 мая представил новое приложение для операционной системы Windows 10. Одновременно компания сообщила, что с 1 июня она прекращает поддержку приложений Twitter для Windows Phone 7, 8 и 8.1, а также Windows 8.1, Windows 10 (для версии 1703 и более ранних) и Windows 10 Mobile (для версии 1703 и более ранних).

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния. По данным первого квартала 2018 года число месячных активных пользователей Twitter составило 336 миллионов человек.