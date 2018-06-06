Россия заняла 20-е место в международном рейтинге цифровых технологий

ХЕЛЬСИНКИ, 6 июн — РИА Новости. В международном рейтинге цифровых технологий, опубликованном в среду, Россия занимает двадцатое место из двадцати двух возможных, опередив такие страны как Бразилия (21 место) и Италия (22 место), говорится на сайте рейтинга.

Данный рейтинг составляется с 2014 года, финансируется министерством транспорта и коммуникаций Финляндии, организациями Business Finland, Teknologiateollisuus ry и Verkkoteollisuus ry. Эксперты рейтинга анализируют развитие цифровых технологий в 22 странах. Рейтинг измеряет социальную эксплуатацию цифровых технологий по 36 показателям. Измерение осуществляется в трех основных секторах — частных компаниях, государственном секторе и личном использовании. Год от года сфера исследования растет, указано в описании рейтинга.

Россия имеет хорошие показатели в развитии больших объемов данных (Big data) частными компаниями (4,6 балла, у лидирующего Израиля 6,2), а также в безопасности компьютерных сетей (5,3 балла, у лидирующего Израиля 7,8).

Возглавляет рейтинг 2018 года Норвегия, после нее идут США, которые ещё в рейтинге прошлого года занимали шестое место, на третьем месте Финляндия.

"Финляндия не регрессирует по части цифровых технологий, однако в других странах, развитие было более динамичным. Финляндия отстала в прямом и косвенном использовании цифровых услуг и технологий. Причина в том, что в Финляндии медленно меняются методы работы", — говорит в интервью телекомпании YLE исполнительный директор компьютерной компании Etlatieto Петри Руовинена.

Рейтинг этого года выглядит так: Норвегия (74,8 балла), США (73,5), Финляндия (73,2), Нидерланды (72), Швеция (70,8), Дания (65,7), Швейцария (63,6), Израиль (63,2), Южная Корея (62,4), Великобритания (62,2), Эстония (58,4), Германия (56,5), Япония (55,8), Франция (54,6), Ирландия (52,3), Бельгия (51,1), Австрия (48,7), КНР (43,8), Индия (39,4), Россия (34,1), Бразилия (26,6), Италия (26,1).