Россия заняла 20-е место в международном рейтинге цифровых технологий

ХЕЛЬСИНКИ, 6 июн — РИА Новости. В международном рейтинге цифровых технологий, опубликованном в среду, Россия занимает двадцатое место из двадцати двух возможных, опередив такие страны как Бразилия (21 место) и Италия (22 место), говорится на сайте рейтинга.
Россия имеет хорошие показатели в развитии больших объемов данных (Big data) частными компаниями (4,6 балла, у лидирующего Израиля 6,2), а также в безопасности компьютерных сетей (5,3 балла, у лидирующего Израиля 7,8).
Возглавляет рейтинг 2018 года Норвегия, после нее идут США, которые ещё в рейтинге прошлого года занимали шестое место, на третьем месте Финляндия.
Рейтинг этого года выглядит так: Норвегия (74,8 балла), США (73,5), Финляндия (73,2), Нидерланды (72), Швеция (70,8), Дания (65,7), Швейцария (63,6), Израиль (63,2), Южная Корея (62,4), Великобритания (62,2), Эстония (58,4), Германия (56,5), Япония (55,8), Франция (54,6), Ирландия (52,3), Бельгия (51,1), Австрия (48,7), КНР (43,8), Индия (39,4), Россия (34,1), Бразилия (26,6), Италия (26,1).