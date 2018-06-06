МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. "Прослушку" пользовательских разговоров можно активировать с помощью специальных слов-триггеров, считает эксперт фирмы Asterix по кибербезопасности Питер Хэннней.

Некоторые приложения запрашивают доступ к микрофону, однако данные, как правило, не передаются третьим сторонам. Сама функция записи и анализа речи, по мнению Хэннея, включается в тот момент, когда хозяин гаджета произносит слово-триггер. Точное число подобных "сигналов" неизвестно, однако эксперт предположил, что у популярных приложений, вроде Facebook или Instagram, их более тысячи (например, "ОК, Google", "Привет, Siri").

"Не вижу причин, почему они (крупные ресурсы, — Прим. ред.) не стали бы этого делать. Это имеет смысл с маркетинговой точки зрения, да и законы, как и соглашения об использовании сервисов, позволяют так делать", — сказал аналитик в интервью порталу Vice.

Журналист издания проверил гипотезу Хэннея. Дважды в сутки в течение пяти дней он произносил фразы, которые могли бы запустить запись речи на смартфоне. В его случае сработали реплики о планах "вернуться в университет" и "купить дешевых рубашек" — соответствующие предложения появились в разделе рекламы на Фейсбуке.

По словам эксперта, компании обрабатывают эти данные самостоятельно с учетом интересов рекламодателей. Спецслужбы, скорее всего, имеют доступ к такой информации, однако в большинстве случаев для них она бесполезна, заключил собеседник портала.