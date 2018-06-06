В России на спор создан аппарат, способный летать, ездить и плавать

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В России создано универсальное транспортное средство, способное летать, ездить и плавать. Об аппарате под названием "Бегалёт HYPE" рассказал РИА Новости его генеральный конструктор Александр Бегак.

По утверждению самого изобретателя, его машина, спроектированная и построенная на спор всего за месяц, пока не имеет аналогов в мире. Ранее конструктор уже строил уникальные аппараты, которые, в частности, выставлялись на авиакосмических салонах "МАКС" и "Армия".

"В соцсетях в споре с известным блогером я заявил о том, что построю за один месяц транспорт, не имеющий аналога в мире, способный ездить, плавать и еще летать, и продемонстрировать его в ходе тестовой экспедиции с юга России до Москвы. Строительство завершено, начинаются испытания", — сказал Бегак.

По словам авиаконструктора, создание аппарата шло максимально открыто, в Facebook и Instagram выкладываются ежедневные обзоры.

"Вот его основные характеристики: дальность движения на электротяге при полном заряде аккумулятора — 300 километров, максимальная дальность полета при спокойных метеоусловиях — 450 километров при скорости до 70 километров в час. Наземная скорость на электротяге — до 120 километров в час, на воде — 30 километров в час. Дистанция взлета и посадки — не более 50 метров, для полета используется четырехлопастный винт", — рассказал авиаконструктор.

© Фото Аппарат способный летать, ездить и плавать © Фото Аппарат способный летать, ездить и плавать

Он уточнил, что для поездок в городе на "Бегалёт HYPE" установлен электродвигатель мощностью 35 киловатт, а для передвижения по воде и болотам используется силовая установка ДВС мощностью 42 киловатта. Вес пустого аппарата составляет всего 114 килограммов, максимальный взлетный вес с нагрузкой — 320 килограммов.

"Этот аппарат может найти применение в Министерстве обороны, в силах специального назначения. Также он подойдет для МЧС, проведения спасательных работ, мониторинга местности, а также для спорта и активного отдыха", — заключил конструктор.

В 2000 году Бегак представлял Россию в первой международной экспедиции в Антарктиду и совершил парашютный прыжок на Южный полюс. По возвращении конструктору и его команде выделили земельный участок в Пятигорске, где была создана научно-исследовательская авиационная лаборатория. Сейчас на ее базе действует также авиационно-технический клуб "Авиатор".