МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Apple представила новую версию операционной системы iOS, презентация прошла в рамках конференции для разработчиков WWDC 2018 (Apple Worldwide Developers Conference).

Как утверждают представители компании, производительность устройств на iOS 12, в том числе iPhone предыдущих поколений, значительно возрастет. Так, запуск приложений станет на 40 процентов быстрее.

В новую систему интегрировали функцию Screen Tim, которая поможет пользователям контролировать время работы с гаджетами, и расширение Shortcuts для голосового помощника Siri, благодаря которому интерактивный ассистент начнет работать в любых приложениях.

Помимо Animoji владельцам устройств Apple будут доступны персонажи Memoji, копирующие эмоции и индивидуальность реальных собеседников.

Apple также представила обновленную платформу для создания пространств дополненной реальности (AR) и расширила пользовательский функционал. Так, в дополненной реальности теперь можно наблюдать за действиями своих друзей в играх.

Официальный релиз системы намечен на осень 2018 года.