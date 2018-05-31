Пользователи Skype по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервиса

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Пользователи Skype по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервиса, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах и операторах.

Согласно данным Downdetector, технические неполадки в работе сервиса в основном наблюдаются в Великобритании, ряде стран Европы, а также в Японии, Мексике и на Филиппинах. С проблемами столкнулись и жители России — наибольшее количество жалоб поступило из Санкт-Петербурга и Москвы.

По данным портала, 44% пользователей Skype жалуются на проблемы со входом в аккаунт, 39% — на проблемы с доставкой сообщений, 15% — на проблемы с голосовыми вызовами.

Компания Skype была основана в 2003 году. Ее штаб-квартира расположена в Люксембурге. В 2011 году корпорация Microsoft приобрела Skype за 8,5 миллиарда долларов.