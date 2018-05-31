Xiaomi представила "клон" iPhone X

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi представила новую модель смартфона Mi8, напоминающую последнюю версию iPhone. Трансляция мероприятия велась на странице организации в фейсбуке.

Mi8 оснащен 6,21-дюймовым AMOLED-дисплеем, 20-мегапиксельной камерой и системой распознавания лиц. В верхней части смартфона расположен черный "вырез", как у последней новинки Apple.

В Китае старт продажи Xiaomi Mi 8 назначен на 5 июня. Предполагается, что новый телефон будет стоить около 2,7 тысяч юаней (26 тысяч рублей – Прим. ред).

Компания также продемонстрировала новую версию водонепроницаемого "умного" браслета Mi Band. Гаджет будет показывать время, погоду, входящие сообщения и пульс владельца. Его стоимость составляет 170 юаней (1600 рублей – Прим. ред).