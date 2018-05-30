"ВЭБ Инновации" рассматривает возможность запуска в серию роботов Promobot

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. "ВЭБ Инновации" совместно с правительством Пермского края рассматривает возможность серийного производства роботов компании Promobot, сообщил РИА Новости заместитель председателя ВЭБа — член правления Алексей Иванченко, курирующий инновационную повестку банка развития и дочернее общество "ВЭБ Инновации".

Компания Promobot — крупный пермский производитель автономных сервисных роботов. Сегодня несколько сотен роботов Promobot работают более чем в двенадцати странах. Они трудятся в качестве администраторов, промоутеров, хостес, музейных гидов.

"Буквально за две недели до ПМЭФ у нас была встреча с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым, и он рассказывал о проблемах с получением коммерческих кредитов у компании Promobot. "ВЭБ Инновации" сейчас рассматривает этот проект для предоставления инвестиций и иной поддержки. Возможно, будет использоваться вариант с микс-финансированием. Мы рассматриваем возможность частичного вхождения в капитал, бридж-кредита под конкретные задачи проекта. Обсуждалось, что и со стороны Пермского края тоже может быть оказана поддержка, например, выделена площадка для тестирования и налоговые льготы. Но пока это все на уровне обсуждения", — сказал Иванченко.

По его мнению, если "мы хотим качественно новых чемпионов в нашей экономике, то нужно понимать, как они из стартапа превращаются в реальный бизнес".

Например, в США развита система так называемых "фонд фондов", развит институт частных венчурных инвестиций. "У нас в системном виде этого нет", — отмечает Иванченко. При этом Китай поддерживает все инновации на уровне государства. "У ВЭБа есть уникальная возможность как у института развития поддерживать экспорт наших стартапов", — добавил собеседник агентства.

Иванченко полагает, что в России надо заниматься популяризацией занятия инновационным бизнесом среди молодежи. "Молодые технологические предприниматели должны понимать и на реальных примерах видеть, что они на своей идее могут честно заработать деньги", — подчеркнул Иванченко.