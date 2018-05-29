МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. "Яндекс" выпустил свое первое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека.

"Я с большим трепетом представляю первую "железку", сделанную в "Яндексе". Это первая мультимедийная платформа со встроенным голосовым помощником "Алиса". Мы ее называем "Яндекс.Станцией", — сообщил основатель интернет-компании Аркадий Волож на Yet another conference 2018.

Внешне устройство похоже на колонку. Ее можно попросить поставить музыку, завести будильник, рассказать о погоде или просто поболтать, рассказал директор "Яндекса" по экспериментальным продуктам Константин Круглов.

Также "Яндекс.Станцию" можно подключить напрямую к телевизору, и тот будет работать без пульта, только на голосовом управлении.

Гаджет будет стоить 9,99 тысячи рублей. Продажи стартуют летом.

Как еще помогает "Алиса"

"Алиса" — первый в мире голосовой помощник, который не ограничивается набором заранее заданных ответов. С ней можно поговорить, как с человеком, и она поймет, заявляют в "Яндекс".

Продует запустили в октябре 2017 года.

В начале мая компания внедрила голосового помощника в навигатор.

"Алиса" может подсказать дорогу, построить маршрут, найти ближайшую заправку или парковку, ответить на возникший в пути вопрос. При этом, водителю не придется отвлекаться от дороги.

"Она умеет отвечать на вопросы, которые часто возникают у водителей, например: "44 — это какой регион?" или "Какой штраф за грязные номера?" — сообщали в компании.

Кроме того, "Алиса" может петь, предсказывать будущее и играть в города.

"Яндекс.Навигатор" — бесплатное мобильное приложение, которым ежемесячно пользуются около 18 миллионов человек в России, Белоруссии, Казахстане, Турции и других странах.

Новая версия "Навигатора" с голосовым помощником доступна в Google Play и App Store.