МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. "Яндекс" выпустил свое первое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека.
Внешне устройство похоже на колонку. Ее можно попросить поставить музыку, завести будильник, рассказать о погоде или просто поболтать, рассказал директор "Яндекса" по экспериментальным продуктам Константин Круглов.
Также "Яндекс.Станцию" можно подключить напрямую к телевизору, и тот будет работать без пульта, только на голосовом управлении.
Гаджет будет стоить 9,99 тысячи рублей. Продажи стартуют летом.
Как еще помогает "Алиса"
Продует запустили в октябре 2017 года.
В начале мая компания внедрила голосового помощника в навигатор.
"Алиса" может подсказать дорогу, построить маршрут, найти ближайшую заправку или парковку, ответить на возникший в пути вопрос. При этом, водителю не придется отвлекаться от дороги.
"Она умеет отвечать на вопросы, которые часто возникают у водителей, например: "44 — это какой регион?" или "Какой штраф за грязные номера?" — сообщали в компании.
"Яндекс.Навигатор" — бесплатное мобильное приложение, которым ежемесячно пользуются около 18 миллионов человек в России, Белоруссии, Казахстане, Турции и других странах.
Новая версия "Навигатора" с голосовым помощником доступна в Google Play и App Store.