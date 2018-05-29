Технологии 3D-принтинга применили в проекте Aurus

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Технологии 3D-принтинга были применены в проекте Aurus, сообщил в интервью РИА Новости профессор Санкт-Петербургского политеха, руководитель "Центра компьютерного инжиниринга" Алексей Боровков, который в составе команды разработчиков участвовал в проекте "Кортеж".

"Да, конечно, есть. Давайте не будем раскрывать всех подробностей", — сказал он, отвечая на вопрос, использовалась ли эта технология в "Кортеже".

"Например, есть детали, которые создавались с помощью гибридных технологий, то есть сначала печаталась из пластика мастер-модель спроектированной оптимальной конструкции, а потом уже, скажем, литьём под давлением делались детали, которые по характеристикам, в первую очередь, по весовым характеристикам, в 3-4 раза лучше, чем аналоги у BMW и Porsсhe", — добавил Боровков.

По его словам, специально ведущие специалисты Porsсhe приезжали в Инжиниринговый центр СПбПУ знакомиться с этими передовыми подходами и "утверждали, что они пока до этого не дошли".

Проект "Кортеж" — это семейство автомобилей класса люкс на единой модульной платформе для первых лиц государства. В открытой продаже эти машины появятся с первого квартала 2019 года под брендом Aurus, сообщал в начале мая Минпромторг РФ.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.