РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Технологии

Российские ученые совершили прорыв в улучшении изделий из металла

08:0029.05.2018
(обновлено: 08:01 29.05.2018)
06800
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкИзделия с рубиновыми камнями, используемые при изготовлении часов на заводе ООО Полет-ХроносИзделия с рубиновыми камнями, используемые при изготовлении часов на заводе ООО Полет-Хронос
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк

САРАТОВ, 29 мая – РИА Новости. Научный коллектив Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. разработал технологию и оборудование для формирования композитных структур на поверхности металлических изделий, которые обеспечат им прочность, твердость и новые качественные возможности при эксплуатации. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале "Journal of Physics D: Applied Physics".

Один из перспективных способов сделать современные изделия более стойкими к износу состоит в применении плазменных технологий для упрочнения их поверхностного слоя. Это так называемое напыление. Но у этого способа есть свои недостатки. Направленное изменение структуры этого слоя распространенными методами нанесения защитных пленок и упрочняющих покрытий обычно происходит с невысокой скоростью. Кроме того, широкому распространению этих методов мешают коробление готового изделия при его многочасовой обработке и невозможность обрабатывать высокоточные изделия малого размера.

Научный сотрудник НИТУ МИСиС к.х.н. Светлана Сенатова в лаборатории
© Фото : © НИТУ "МИСиС"
Российские ученые создали теорию, предсказывающую новые свойства материалов
Представленный в статье ученых СГТУ метод воздействия этими недостатками не обладает. Авторы создали установку и уникальную технологию, которые позволяют формировать в поверхностном слое химически устойчивые покрытия.

Формируемая в установке низкотемпературная плазма представляет собой сверхвысокочастотный газовый разряд, который генерируется непосредственно вокруг поверхности изделия при наложении сверхвысокочастотного электромагнитного и электростатического полей. Свойства разряда существенно зависят от величины и знака постоянного электрического потенциала, подаваемого на изделие.

"Для геометрически сложных изделий, например, режущих и хирургических инструментов, шестерней, пружин, подшипников, особенно работающих в экстремальных условиях, альтернативы нашему методу отсутствуют, – поясняет Борис Бржозовский, профессор кафедры "Технология машиностроения" СГТУ им. Гагарина Ю. А. – При реализации цифровых технологий на станках с числовым программным управлением повышаются надежность, точность и другие показатели их эффективности более чем в 2 раза".  

Лаборатория Перспективные энергоэффективные материалы разработка аморфных сплавов
© Пресс-служба НИТУ "МИСиС"
Ученые отожгли наночастицы из алюминиевых стекол
По словам ученых, наноструктура формируется всего за 10-15 минут на уровнях подводимой мощности менее 100 Вт и при давлении в рабочей камере установки 2 миллиметра ртутного столба. Для сравнения, при реализации альтернативных методов в рабочей камере необходимо создать сверхвысокий вакуум, цикл обработки является более длительным и требует значительного энергопотребления. 

В результате воздействия новым методом износостойкость изделий повышается в 2-6 раз. Так, хирургические иглы, которые затуплялись после 20 проколов, в результате обработки выдерживали 40 проколов. Обработка различного металлорежущего инструмента, работающего практически в экстремальных условиях, то есть при высоких нагрузках и температурах, обеспечивала рост его производительности в 6 раз за счет повышения износостойкости в 2,5-3 раза. Специальный инструмент для ультразвуковой размерной обработки стоимостью 45 000 рублей обеспечивал изготовление двух изделий. После обработки число изготавливаемых изделий выросло до семи. 

Опытный образец пассажирского самолёта МС-21 в испытательном цехе Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) в Московской области
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Российские ученые нашли способ предсказывать поломки самолетов
Помимо повышения износостойкости воздействие плазмы обеспечивает повышение коррозионной стойкости изделий из различных материалов, работающих в условиях действия различных агрессивных сред. В частности, обработка материалов, используемых для изготовления изделий медицинского назначения, обеспечивает повышение их коррозионной стойкости в 9-12 раз.

Коллектив СГТУ продолжает заниматься созданием научно-технологического задела по синтезу наноструктур и нанопокрытий. По мнению ученых, это позволит решить большое количество прикладных задач в различных отраслях жизнедеятельности: авиация и космонавтика, машино- и приборостроение, медицина и охрана окружающей среды. А полученные знания о процессах синтеза и функционирования наноструктурированных поверхностных слоев помогут сократить период вывода продукции на рынок нанотехнологий.

Комментировать
Технологии
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена