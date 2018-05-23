В "Ростелекоме" рассказали о развитии сети 5G

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая —РИА Новости. Сеть формата 5G получит развитие в крупных городах, считает старший вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко.

"В крупных мегаполисах технологии 5G должны покрывать полный спектр, плюс, дополнительно к этому, существуют технологии внедрения индустриальных площадок. Мне кажется, это будет история крупных городов-миллионников, и индустриальные площадки, в которых 5G используется для индустриального интернет-включения", — сказал он журналистам.

Кириенко также отметил, что к 2020 году технология 5G начнет приобретать элементы зрелости.

"Мы считаем, что к 2020 году технология начнет приобретать элементы зрелости, уже будет несколько профессионально-промышленных внедрений в мире, и мы стараемся соответствовать трендам", — сказал он.

Ранее в среду Государственный Эрмитаж, компании "Ростелеком" и Ericsson в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) запустили опытную зону экспериментальной сети связи пятого поколения 5G на территории Главного штаба Эрмитажа.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году пройдет 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.