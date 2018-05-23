В ростовском вузе разработают сортировочных роботов для "Почты России"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мая — РИА Новости. Инженерная команда промышленного коворкинга "Garaж" Донского государственного технического университета разработает для "Почты России" сортировочных роботов, которые ускорят и удешевят эту работу, сообщил ректор вуза Бесарион Месхи после подписания соглашения о сотрудничестве между опорным вузом и "Почтой России".

В настоящее время в ростовском сортировочном центре почты посылки сортируют вручную, что очень трудоемко. Для увеличения производительности процесса студенты предложили создать автоматизированный сортировочный комплекс "Ботольон".

"Это модульная система обслуживания складов при помощи специализированных роботов-сортировщиков. За счет датчиков на корпусе робот определяет, когда на него кладут груз, взвешивает его, проверяет трек-номер и в соответствии с полученной информацией отправляется к нужному контейнеру", — сказал руководитель проектной группы Михаил Синакин.

Когда заряд батареи заканчивается, робот самостоятельно отправляется к зарядной станции. Одновременно будут работать шесть из десяти роботов, пока остальные заряжаются. Роботизированная система позволит человеку минимально участвовать в сортировке — потребуется только правильно располагать посылки на платформы и следить за исправностью роботов.

Предполагается, что "Ботольон" позволит обеспечить обработку более пяти тысяч посылок массой до 20 килограммов в смену. Дата создания первого прототипа — конец сентября текущего года.

"Если робот покажет хорошие результаты, данный опыт может быть тиражирован и в другие сортировочные центры "Почты России", — отметил замдиректора по логистике макрорегиона Южный "Почта России" Дмитрий Оторкин.