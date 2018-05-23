Instagram позволит игнорировать посты пользователя без отписки

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Социальная сеть Instagram добавила функцию, которая позволяет скрыть в ленте публикации пользователя, сохранив при этом подписку. Об этом говорится в блоге компании.

Пользователям предоставят возможность выбирать, какие конкретно публикации игнорировать. Это могут быть только посты, а могут быть и stories.

Для того чтобы включить функцию, нужно нажать на значок "…" в профиле пользователя. Отключить ее можно таким же образом.

Владелец аккаунта, от публикаций которого отписались, не получит никаких уведомлений об этом.