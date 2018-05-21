В Татарстане запустили сеть 5G

КАЗАНЬ, 21 мая — РИА Новости. В Татарстане в городе Иннополис запустили опытную зону сетей пятого поколения.

В церемонии приняли участие президент республики Рустам Минниханов и президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

По словам Осеевского, задача этих сетей — "обеспечить создание огромных баз данных, сбор информации и развитие технологий индустриального интернета".

"Мы считаем, что это даст возможности тем компаниям-резидентам, которые работают здесь, в Иннополисе, на практике тестировать те решения, те продукты, те услуги, для которых такие технологии требуются", — добавил глава "Ростелекома".

Он отметил, что сейчас идут дискуссии о том, когда сети пятого поколения начнут использовать.

"Мы все вместе считаем, что чем быстрее мы начнем думать, пробовать, предлагать, тем быстрее они станут нашей реальностью. Это маленький проект, но огромный шаг России вперед", — подчеркнул Осеевский.

Соглашение по созданию сетей

В ноябре прошлого года "Ростелеком", "Таттелеком", компания Huawei и Министерство информатизации и связи Татарстана заключили соглашение о сотрудничестве. Одним из его пунктов стало создание в Иннополисе опытной зоны сети 5G. Развернутое покрытие 5G охватит университет и технопарк на территории города.

Важная задача опытной зоны — исследование рынка востребованных услуг в сетях 5G и поиск эффективных бизнес-решений. При ее создании использовалось оборудование широкополосного беспроводного доступа компании Huawei с элементами направления 5G (Massive MIMO).

Как отмечал министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов, сеть пятого поколения обеспечит базу для развития "интернета вещей", беспилотных автомобилей и концепции "Промышленность 4.0", а также станет фундаментом развития инфраструктуры для программы цифровой экономики России.

Сеть пятого поколения

5G — новое поколение мобильной связи, продолжение развития предыдущих стандартов (GSM, 3G, 4G/LTE). Технология 5G в будущем призвана стать основным стандартом передачи данных. Она обеспечит более высокую пропускную способность по сравнению с той, что доступна сегодня.

Massive MIMO — это технология, ставшая одним из фундаментальных элементов сетей 5G, которая позволяет увеличить пропускную способность каждой соты в четыре-пять раз. В результате достигается скорость передачи данных 700-800 Мбит/с и выше. Ожидается, что коммерческая эксплуатация 5G начнется после 2020 года. Рекордная скорость передачи данных в опытных зонах сети 5G достигала 25 Гбит/с. Такие показатели позволяют в режиме онлайн транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD).

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