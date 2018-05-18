Проблемы Viber не связаны с действиями Роскомнадзора, заявил Жаров

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Проблемы Viber никак не связаны с действиями Роскомнадзора, сообщил РИА Новости глава ведомства Александр Жаров.
Мессенджер Viber ранее заявил о блокировке доступа к ряду используемых им серверов и о проблемах с подключением у части российских пользователей. По мнению компании, эта ситуация обусловлена решением некоторых операторов связи блокировать доступ к ряду серверов, в том числе тех, которые используют Viber.
"Роскомнадзор не вносил IP Viber в реестр запрещённых ресурсов, это легко определить, проанализировав выгрузки Единого реестра запрещенной информации за сутки. Проблемы Viber никак не связаны с действиями Роскомнадзора", — сказал Жаров.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.
35.6%Да, некоторые ресурсы не работали
17.0%Были незначительные перебои
47.4%Нет, ничего такого не замечал(а)
В начале мая замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил журналистам, что предпосылок для блокировки мессенджера Viber в России пока нет.