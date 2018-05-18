Viber заявил о частичной блокировке серверов в России

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Мессенджер Viber заявил о блокировке доступа к ряду используемых им серверов и о проблемах с подключением у части российских пользователей.
35.3%Да, некоторые ресурсы не работали
17.1%Были незначительные перебои
47.6%Нет, ничего такого не замечал(а)
В компании отмечают, что на данном этапе они не понимают причин этого решения, не связанного с Viber напрямую. "Мы работаем над решением этой проблемы и будем держать вас в курсе", — добавили в Viber.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.
В начале мая замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил журналистам, что предпосылок для блокировки мессенджера Viber в России пока нет.