Российские ученые предложили делать электронику из "углеродного гороха"

МОСКВА, мая 18 – РИА Новости. Ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" провели исследование по изучению свойств фуллереновых нанотрубок или, так называемого, "углеродного гороха" при растяжении. Оказалось, что такое воздействие превращает полупроводник в металл. Данные, полученные в исследовании, помогут в разработке сложной наноэлектроники. Результаты работы могут быть использованы для создания электромеханических переключателей и сенсоров, резонансно-туннельных диодов и логических элементов для микросхем. Научная статья опубликована в "Diamond and Related Materials".
Металлы обычно характеризуются высокой электро- и теплопроводностью, повышением электрического сопротивления при нагревании и металлическим блеском.
За последние три десятилетия было синтезировано множество новых углеродных материалов, в числе которых – нанотрубка, заполненная фуллеренами. Из-за внешнего сходства со стручком, набитым горошинами, ее прозвали "углеродным горохом".
"Оказалось, что углеродный горох можно использовать и как полупроводник, и как металл, — поясняет доцент кафедры физики конденсированных сред НИЯУ МИФИ Константин Катин. — Достаточно растянуть его всего на 4%, чтобы проявились металлические свойства. Высокая упругость гороха позволяет ему легко переносить такие растяжения".
Расстояние между фуллеренами и поверхностью нанотрубки так мало, что электронные облака могут проникать из нанотрубки в фуллерены и обратно, — это явление называется гибридизацией. Степень гибридизации определяет электронные свойства приборов, которые можно изготовить на основе углеродного гороха.
Сегодня для создания сложных наноэлектронных приборов приходится использовать множество различных материалов – как металлов, так и полупроводников. Однако данные ученых НИЯУ МИФИ подтверждают, что их возможно заменить одним-единственным соединением – углеродным горохом, подвергнутым различным механическим напряжениям. Это позволит упростить устройство резонансно-тунельных диодов, генераторов терагерцового излучения, электронных переключателей и сенсоров.