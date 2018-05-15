МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Личные данные около трех миллионов пользователей Facebook, использовавших приложение с психологическими тестами, находились в свободном доступе в течение четырех лет, сообщает издание New Scientist со ссылкой на собственное расследование.
Приложение myPersonality — проект Кембриджского университета, который был создан в 2007 году, сообщается на сайте университета. В нем пользователи могли проходить психологические тесты и быстро получать результаты. Некоторые пользователи соглашались поделиться своими личными данными из профилей в Facebook, таким образом была создана "одна из крупнейших баз данных исследований в области социальных наук".
По данным издания, более 6 миллионов человек прошли тесты в приложении и около половины из них согласились поделиться с проектом данными из своих аккаунтов в Facebook. Создатели приложения впоследствии собрали эти данные, сделали их анонимными и поместили на вебсайт, чтобы другие исследователи могли ими воспользоваться.
Тем не менее, как отмечает издание, сотрудники Кембриджского университета разместили данные на сайте без соответствующих мер безопасности. Таким образом, в течение четырех лет пароль для получения доступа к данным был доступен онлайн. "Любой, кто хотел получить доступ к данным, мог найти ключ для их скачивания менее чем за минуту", — пишет издание.
Издание отмечает, что данные пользователей были "очень важными" и должны были храниться и распространяться анонимно. Данные включали в себя возраст, пол, местоположение, результаты тестов и другие детали. Слабые меры безопасности могли позволить злоумышленникам использовать данные не по назначению, отмечает издание.
По информации издания, Facebook ранее начал исследовать работу приложения в рамках расследования деятельности компании Cambridge Analytica. 7 апреля Facebook приостановил деятельность myPersonality, заявив, что приложение могло нарушить внутренние правила компании.
После скандала основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания изучит все приложения, которые имели доступ к большим объемам информации пользователей до того, как в 2014 году компания значительно сократила доступ к своим данным. Кроме того, предполагалось провести комплексный аудит приложений, на которых замечена "подозрительная активность", а также "отстранять разработчиков, которые откажутся от тщательного аудита".