МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Исследователи выяснили, что электронным голосовым помощникам Siri, Alexa и Google Assistant можно посылать секретные команды незаметно для хозяина смартфона, сообщает New York Times.

Издание пишет, что в последние два года исследователи в США и Китае показали, что им под силу посылать скрытые команды голосовому помощнику компании Apple Siri, помощнику Alexa корпорации Amazon и помощнику Google (Google's Assistant). В университетских лабораториях исследователям удалось незаметно активировать системы искусственного интеллекта на смартфонах и смарт-динамиках и заставить их набрать телефонный номер или открыть интернет-сайт. "Не в тех руках технологию можно использовать, чтобы открывать двери, переводить деньги и покупать вещи онлайн — просто используя музыку, играющую по радио", — пишет газета.

По данным газеты, группа студентов из Калифорнийского университета в Беркли в мае опубликовала исследование, в котором отмечается, что они научились внедрять команды прямо в музыкальные аудиозаписи или устный текст. "Пока человек слышит, как кто-то разговаривает или как играет оркестр, смарт-динамик Echo от Amazon может услышать инструкцию, чтобы добавить что-то в ваш шоппинг-лист", — отмечает газета.

"Мы хотели посмотреть, сможем ли мы сделать это еще более скрытым", — заявил один из авторов исследования, работающий в сфере компьютерной безопасности, Николас Карлини. По его словам, пока эта технология не покидала пределы лаборатории, но момент, когда ее начнут использовать злоумышленники, лишь вопрос времени.

Как пишет издание, при подобных аудиоатаках используются особенности распознавания речи человеком и машиной. Системы распознавания речи переводят каждый звук в букву, из них составляют слова и предложения. "Немного изменяя аудиофайлы, исследователи смогли убирать один звук… и заменять его другим, который был бы расшифрован машинами по-другому и практически незаметен для человеческого уха", — пишет автор статьи.

Газета отмечает, что компании стараются обеспечить безопасность своих голосовых помощников, снижая восприимчивость к аудиокомандам и используя технологию распознавания голоса хозяина гаджета. Тем не менее, сейчас, пока многие оставляют свои смартфоны незаблокированными, подобные системы можно перехитрить.