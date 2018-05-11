МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Исследователи выяснили, что электронным голосовым помощникам Siri, Alexa и Google Assistant можно посылать секретные команды незаметно для хозяина смартфона, сообщает New York Times.
По данным газеты, группа студентов из Калифорнийского университета в Беркли в мае опубликовала исследование, в котором отмечается, что они научились внедрять команды прямо в музыкальные аудиозаписи или устный текст. "Пока человек слышит, как кто-то разговаривает или как играет оркестр, смарт-динамик Echo от Amazon может услышать инструкцию, чтобы добавить что-то в ваш шоппинг-лист", — отмечает газета.
Как пишет издание, при подобных аудиоатаках используются особенности распознавания речи человеком и машиной. Системы распознавания речи переводят каждый звук в букву, из них составляют слова и предложения. "Немного изменяя аудиофайлы, исследователи смогли убирать один звук… и заменять его другим, который был бы расшифрован машинами по-другому и практически незаметен для человеческого уха", — пишет автор статьи.
Газета отмечает, что компании стараются обеспечить безопасность своих голосовых помощников, снижая восприимчивость к аудиокомандам и используя технологию распознавания голоса хозяина гаджета. Тем не менее, сейчас, пока многие оставляют свои смартфоны незаблокированными, подобные системы можно перехитрить.