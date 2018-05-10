Пользователи из разных стран сообщили о сбое в работе Instagram

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пользователи из разных стран сообщают о сбое в работе Instagram.

При попытке обновить информацию в приложении появляется оповещение "Не удалось обновить ленту".

По данным портала downdetector.com, сбои в работе наблюдаются у пользователей из России, Австралии, Украины, Индонезии, Армении, Индии, Италии и Великобритании.

Позже, около 16:00 по московскому времени, сайт соцсети и приложение вновь начали работать в стандартном режиме. Таким образом, Instagram был недоступен около 20 минут.

Instagram — это соцсеть для обмена фотографиями и видеозаписями, основана в 2010 году. Последний раз пользователи сталкивались с проблемами с доступом в конце февраля. Как сообщалось на сайте downdetector, технические неполадки в основном наблюдались в Польше, Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии, Гонконге и на Филиппинах. Пользователи Facebook и Instagram в Москве также жаловались на проблемы.