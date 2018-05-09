Apple нашла способ защитить смартфон от спецслужб

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Компания Apple добавит функцию, усложняющую возможность получить доступ к данным смартфона, сообщает портал Techcrunch.com.

В коде iOS 11.4 обнаружили режим ограниченного доступа USB. Нововведение отключает USB-данные у телефона, если устройство остается заблокированным в течение недели.

Как правило, если полиции или спецслужбам не удается получить доступ к смартфону подозреваемого, его оставляют заблокированным до прихода экспертов. Однако теперь режим ограниченного доступа USB не позволит получить личные данные пользователя после длительной блокировки телефона.

Отмечается, что подобное ограничение никак не помешает владельцу смартфона: после ввода пароля он сможет пользоваться любыми функциями устройства.

Ранее Apple отказалась поvочь американским властям в разблокировке iPhone, принадлежавшему одному из террористов. В компании отметили, что расшифровка данных создаст опасный прецедент для нарушения прав пользователей.

Власти обратились в суд, однако иск был вскоре отозван, так как ФБР сумело взломать устройство без помощи Apple. Сообщалось, что решение этой проблемы обошлось ФБР в 1,3 миллиона долларов.