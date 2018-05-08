В соцсетях возмутились скрытой функцией "ВКонтакте"

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Пользователи "Вконтакте" обнаружили, что социальная сеть по умолчанию разрешает другим людям находить аккаунты по номеру телефона. В начале мая в твиттере стали появляться сообщения, предупреждающие о неожиданной функции.

ВК запустил поиск по номеру телефона – теперь вас по умолчанию можно найти через мобильный.



(и перебором получить полную базу номеров)



Facebook же в прошлом месяце отключил поиск по номеру телефона.



Проверяйте настройки приватности ВК: pic.twitter.com/48tSDsYvgF — Borys Trienin (@AivenGor) 7 мая 2018 г.

Многие пользователи написали, что намерены изменить настройки, чтобы запретить искать их аккаунты.

Вот спасибо, добрый человек! Отключила)) — Сириус Блэк (@bringme2sarcasm) 8 мая 2018 г.

Однако некоторые предположили, что подобное открытие вряд ли что-нибудь изменит.

"Уверена, никто не станет заморачиваться поиском моего аккаунта в вк по номеру телефона", — написала @FilologNoMoney.

Представитель "Вконтакте" в комментарии порталу vc.ru подчеркнул, что воспользоваться подобной "лазейкой" для поиска чужих страниц в соцсети будет нелегко.

"В результатах импорта отображаются не только знакомые из телефонной книги, но и несколько профилей схожих пользователей, так что определить конкретного пользователя таким образом довольно сложно. Кроме того, мы строго ограничиваем число запросов этого типа по их количеству в день", — заявил сотрудник "Вконтакте".

В компании также подчеркнули, что подобная функция появилась еще в 2013 году, однако теперь пользователи смогут запретить искать свою страницу по номеру телефона, отрегулировав настройки.