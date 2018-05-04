"Яндекс" внедрил голосового помощника в "Навигатор"

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. "Яндекс" запустил голосового помощника — "Алиса" — в приложении "Навигатор", что поможет водителям проще решать задачи, не отвлекаясь от дороги, говорится в сообщении интернет-компании.

В компании заверяют, что первыми внедрили голосового помощника в навигатор. В сообщении отмечается, что голосовой помощник может водителю подсказать дорогу, построить маршрут, найти ближайшую заправку или парковку, ответить на возникший в пути вопрос и так далее.

"Раньше "Навигатор" понимал только ограниченное количество заложенных в него команд. С "Алисой" можно беседовать, как с обычным человеком. Голосовой помощник переспросит адрес, если не поймет его или не расслышит. А в ответ на просьбу оставить на карте сообщение уточнит, что именно нужно рассказать другим водителям", — говорится в сообщении.

Кроме того, в "Навигаторе" появились новые функции. Например, у помощника можно спросить, надолго ли пробка — алгоритм проанализирует движение машин на проблемном участке и составит прогноз, а "Алиса" его озвучит. "Она умеет отвечать на вопросы, которые часто возникают у водителей, например: "44 — это какой регион?" или "Какой штраф за грязные номера?" — говорится в сообщении.

Помимо этого, "Алиса" может развлечь водителя, когда он стоит в пробке или кого-то ждет. "Голосовой помощник поет, предсказывает будущее и знает много игр. Например, с ней можно составлять короткие слова из длинных или играть в города", — отмечает компания. Новая версия "навигатора" с голосовым помощником доступна в Google Play и App Store. Если на устройстве уже есть приложение, голосовой помощник заработает после обновления.

"Яндекс" в октябре 2017 года запустил голосового помощника "Алиса", распознающего речь с точностью, близкой к человеческой. В "Яндексе" утверждают, что "Алиса" — первый в мире голосовой помощник, который не ограничивается набором заранее заданных ответов, а с которым можно поговорить, как с человеком, и она поймет. "Яндекс.Навигатор" — бесплатное мобильное приложение, которым ежемесячно пользуются около 18 миллионов человек в России, Белоруссии, Казахстане, Турции и других странах.