"Яндекс" внедрил голосового помощника в "Навигатор"

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. "Яндекс" запустил голосового помощника — "Алиса" — в приложении "Навигатор", что поможет водителям проще решать задачи, не отвлекаясь от дороги, говорится в сообщении интернет-компании.
"Раньше "Навигатор" понимал только ограниченное количество заложенных в него команд. С "Алисой" можно беседовать, как с обычным человеком. Голосовой помощник переспросит адрес, если не поймет его или не расслышит. А в ответ на просьбу оставить на карте сообщение уточнит, что именно нужно рассказать другим водителям", — говорится в сообщении.
Кроме того, в "Навигаторе" появились новые функции. Например, у помощника можно спросить, надолго ли пробка — алгоритм проанализирует движение машин на проблемном участке и составит прогноз, а "Алиса" его озвучит. "Она умеет отвечать на вопросы, которые часто возникают у водителей, например: "44 — это какой регион?" или "Какой штраф за грязные номера?" — говорится в сообщении.
"Яндекс" в октябре 2017 года запустил голосового помощника "Алиса", распознающего речь с точностью, близкой к человеческой. В "Яндексе" утверждают, что "Алиса" — первый в мире голосовой помощник, который не ограничивается набором заранее заданных ответов, а с которым можно поговорить, как с человеком, и она поймет. "Яндекс.Навигатор" — бесплатное мобильное приложение, которым ежемесячно пользуются около 18 миллионов человек в России, Белоруссии, Казахстане, Турции и других странах.