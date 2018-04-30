СМИ узнали о возможном возвращении в ОАЭ заблокированных Skype и FaceTime

ДУБАЙ, 30 апр — РИА Новости. Телекоммуникационные регуляторы ОАЭ ведут переговоры по поводу снятия запрета на бесплатные звонки по Skype и FaceTime, сообщает издание Arabian Business.

По словам директора регулирующего органа связи Telecommunications Regulatory Authority (TRA) Хамада аль-Мансури, переговоры с Microsoft и Apple "ещё идут".

"Впервые Microsoft запустил два центра обработки данных в ОАЭ, которые покрывают весь Ближний Восток", — отметил он.

Телекоммуникационные провайдеры в ОАЭ в связи с блокировкой бесплатных приложений для видеосвязи предлагают пользователям свои платные приложения.