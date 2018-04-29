Telegram заявил о восстановлении работы после сбоя

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Подача электроэнергии в серверный кластер Telegram в Нидерландах возобновилась, доступ к мессенджеру для пользователей в странах Европы, СНГ и Ближнего Востока постепенно восстанавливается, сообщается в Twitter-аккаунте сервиса.

"Подача электричества в нашем Еврокластере (серверов) возобновилась. Все инженеры усиленно работают над восстановлением оборудования после отключений. Telegram возвращается к пользователям в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ", — говорится в заявлении мессенджера.

В ночь на воскресенье основатель Telegram Павел Дуров сообщил о сбое в работе мессенджера у европейских пользователей. Дуров принес извинения пользователям и добавил, что проблема решается. Позднее Telegram сообщил, что нарушения в работе мессенджера связаны с массовыми отключения электричества в окрестностях Амстердама.

Ранее сообщалось, что отключения электричества также временно нарушили работу амстердамского аэропорта Схипхол. Сейчас подача электричества восстановлена, однако аэропорт не исключает, что несколько прибывающих рейсов могут быть отменены или задержаны.