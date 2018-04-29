Стали известны страны, сильнее всего пострадавшие от сбоя в работе Telegram

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Наибольшее число перебоев в работе мессенджера Telegram отмечено на территории России, Украины и Израиля, свидетельствуют данные портала Downdetector.

Максимальное число сообщений о неполадках поступило из Москвы, Киева и Тель-Авива. Также поступают жалобы на работу мессенджера на территории Испании, Италии, Великобритании, Швейцарии, Германии, Нидерландов, Австрии, Ирана, Малайзии, Узбекистана, ОАЭ и Саудовской Аравии.

По данным портала, перебои стали отмечаться с 2.40 мск. В последний час число сообщений о неполадках стало сокращаться.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил о сбое в работе мессенджера у европейских пользователей.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в РФ по решению Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. Ночью 27 апреля ряду российских пользователей оказались недоступны "ВКонтакте", "Яндекс", Twitter, Facebook и "Одноклассники". Роскомнадзор объяснил, что "кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов" связано с "технологическими особенностями работы системы".