МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Нарушения в работе мессенджера Telegram у пользователей в России, Европе, СНГ и на Ближнем Востоке связаны с массовыми отключения электричества в Амстердаме, сообщает сервис в Twitter.

"Продолжаются ремонтные работы после массовых отключений электричества в окрестностях Амстердама, нарушивших работу многих сервисов. Сейчас к мессенджеру не могут подключиться пользователи в Европе, странах Магриба и Ближнего Востока, России и СНГ. Мы приносим свои извинения, будем информировать вас о ходе выполнения работ", — говорится в заявлении.

По данным портала Downdetector, перебои в работе Telegram стали отмечаться с 2:40 мск. Больше всего сообщений о неполадках поступило из Москвы, Киева и Тель-Авива, на проблемы также жалуются пользователи из Испании, Италии, Великобритании, Швейцарии, Германии, Нидерландов, Австрии, Ирана, Малайзии, Узбекистана, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что отключения электроэнергии временно нарушили работу амстердамского аэропорта Схипхол. Сейчас подача электричества восстановлена, однако аэропорт не исключает, что несколько прибывающих рейсов могут быть отменены или задержаны.

Блокировка Telegram в России

Роскомнадзор c 16 апреля по решению Таганского суда Москвы начал блокировать Telegram из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования.

Для обхода блокировки мессенджер использовал хостинг Amazon и Google, поэтому Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса этих компаний, так что многие сторонние сервисы столкнулись с проблемами в работе.

Ночью 27 апреля для некоторых российских пользователей оказались недоступны "ВКонтакте", "Яндекс", Twitter, Facebook и "Одноклассники". Роскомнадзор объяснил, что "кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов" связано с "технологическими особенностями работы системы".