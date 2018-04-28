В КНР появился первый школьный учебник по основам искусственного интеллекта

ПЕКИН, 28 апр — РИА Новости. Презентация первого в Китае школьного учебника для средних и старших классов по изучению искусственного интеллекта состоялась в субботу в Восточно-китайском педагогическом университете в Шанхае.

Учебник под названием "Основы искусственного интеллекта" является первым в своем роде обучающим пособием для учащихся средних и старших классов. Первоначально он поступит в библиотеки только 40 китайских школ, где в качестве эксперимента будет введен соответствующий предмет.

Первыми с программой основ искусственного интеллекта ознакомятся, к примеру, учащиеся средней школы при Шанхайском транспортном университете, средней школы при знаменитом пекинском университете Цинхуа, школе при Восточно-китайском педагогическом университете.

Сообщается, что в отличие от традиционных, школьный учебник "Основы искусственного интеллекта" будет задействовать "и руки, и мозг" учащихся, то есть сразу после теоретического изучения, будут проводиться практические занятие, направленные на лучшее понимание и усвоение программы.

Это делается для того, чтобы дать детям не только необходимые элементарные знания по предмету, но и по максимуму раскрыть и реализовать их творческие способности и фантазию.

Издание отмечает, что факт введения в школьную программу такого предмета как основы искусственного интеллекта, пусть пока лишь в качестве эксперимента, свидетельствует о том, что в скором будущем новейшие на сегодняшний день технологии AI перейдут из разряда чего-то экстраординарного и непонятного в категорию общих требуемых для школьников знаний.