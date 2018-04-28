Сооснователь Google рассказал об угрозах искусственного интеллекта

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Сооснователь Google и один из руководителей холдинга Alphabet Сергей Брин рассказал об угрозах, которые таит в себе искусственный интеллект.

"Мы живем в эпоху великого вдохновения и перспектив, но вместе с этими возможностями появляется необходимость в колоссальной предусмотрительности и ответственности, поскольку технологии глубоко и бесповоротно переплетены с нашим обществом", — написал предприниматель в открытом корпоративном письме.

По мнению Брина, развитие искусственного интеллекта ставит перед разработчиками все новые вопросы.

"Как они (технологии. – Прим. ред.) повлияют на трудоустройство в различных областях? Как мы можем понять, что происходит у них внутри? Что насчет оценки их объективности? Как они могут манипулировать людьми? Безопасны ли они?" — спрашивает ученый.

Опасения варьируются от страха перед научной фантастикой до сомнений в характеристиках беспилотных автомобилей, отмечает Брин.

Ранее о потенциальной угрозе искусственного интеллекта предупреждал основатель компании Microsoft Билл Гейтс. По его словам, через несколько десятилетий ИИ может стать настолько сильным, что "превратится в повод для беспокойства". Позицию Гейтса разделяет и глава SpaceX Илон Маск, который считает "разумные" машины "более опасными, чем ядерное оружие".