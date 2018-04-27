Десять научных групп соревнуются в создании технологий AR для производств

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Десять научных коллективов участвуют в конкурсе по созданию технологии дополненной реальности (AR) для сборочных производств машин, сообщает Фонд перспективных исследований (ФПИ).

"Десять научных коллективов принимают участие в конкурсе по созданию интеллектуальной технологии дополненной реальности для сборочных производств. Организаторами конкурса выступают ФПИ, центр "Сколково" и "Камаз". Число участников первенства не окончательное — заявки принимаются до 28 мая", – говорится в сообщении.

Как отметили в фонде, технологии дополненной реальности для сборочных производств сегодня активно внедряются за рубежом, в особенности в автомобилестроении. Однако, как правило, существующие разработки ограничиваются предоставлением оператору инструкций с выводом на "умные" очки.

"При этом идея ФПИ имеет существенное отличие от зарубежных разработок. Помимо предоставления инструкций, программное обеспечение сможет контролировать порядок ручных операций при сборке изделий. Это позволит свести к минимуму ошибки оператора", – заключили в фонде.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.