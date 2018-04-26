Европол заблокировал один из опаснейших в мире сайтов для DDoS-атак

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Самый крупный в мире сервис платных DDoS-атак Webstresser.org был заблокирован, сообщается на сайте Европола.

В результате операции под названием Operation Power Off в Великобритании, Хорватии, Канаде и Сербии были арестованы администраторы сайта. Operation Power Off была осуществлена сотрудниками Европола, Национального криминального агентства Британии (NCA) и полицией различных государств.

Кроме того, были предприняты дополнительные меры против главных заказчиков хакерских атак.

"Международные правоохранительные органы не будут мириться с подобными сервисами и продолжат преследовать их администраторов и пользователей", — говорится на сайте Европола.

Как сообщает полицейская служба ЕС, к апрелю 2018 года с помощью Webstresser.org было совершено четыре миллиона DDoS-атак. В результате деятельности администраторов сервиса пострадали множество банков, правительственные структуры, полицейские ведомства, а также пользователи онлайн-игр.

Webstresser.org предоставлял возможность людям с минимумом технических знаний организовывать сбой в системе нужного ему ресурса. Доступ к возможностям Webstresser.org можно было приобрести всего за 15 евро в месяц.