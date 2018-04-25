Инновации и Ил-2 для ILA: в Берлине открылся аэрокосмический салон

БЕРЛИН, 25 апр — РИА Новости. Российские участники представили в среду свои стенды и технику на международном авиационно-космическом салоне ILA Berlin 2018 под Берлином.

Грандиозная экспозиция, в которой заняты 1100 компаний и аэрокосмических ведомств из 41 страны мира, открыла двери 25 апреля для профессиональных посетителей — специалистов отрасли. Организаторы провели экскурсию для почетного гостя — канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая долго любовалась гигантской турбиной самолета в одном из залов.

© РИА Новости / Ангелина Тимофеева Стенд Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) на аэрокосмическом салоне ILA-2018 в Берлине © РИА Новости / Ангелина Тимофеева Стенд Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) на аэрокосмическом салоне ILA-2018 в Берлине

К сожалению, из-за шквалистого ветра и ливня была изменена программа показательных выступлений, однако ILA-2018 продлится до 29 апреля, так что участники еще надеются показать публике свои воздушные программы. Тем более что в конце недели аэрокосмический салон примет и туристов. Ожидается, что выставку посетят около 150 тысяч зрителей.

Ил-2 для ILA

Отреставрированный советский штурмовик Ил-2 принимает участие в аэрокосмическом салоне ILA Berlin 2018. Легендарная машина выставлена на открытой экспозиции, размещенной на взлетных полосах строящегося международного аэропорта Берлин-Бранденбург. С четверга планируются ежедневные демонстрационные полеты. Участие Ила-2 в выставке стало возможным благодаря приглашению организаторов ILA-2018 и поддержке Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Этот самолет был сбит в 1943 году, летчик Валентин Скопинцев сумел посадить его на лед озера Кривое, где он затонул. В 2012 году сын и дочь пилота Скопинцева организовали работы по подъему самолета. До 2017 года мы занимались его восстановлением. Теперь он снова в строю, летает", — рассказал РИА Новости летчик-испытатель Владимир Барсук.

Первенец КБ "Илюшин" пользуется большим интересом среди авиационных специалистов и прессы, добавил летчик с гордостью. Действительно — вокруг машины все время стоят люди, а корреспондента РИА Новости неоднократно спрашивали в ходе осмотра экспозиции иностранные коллеги, где же можно увидеть "русский Ил".

"Это образец российской военной техники. Надежный, простой и весьма эффективный. Как автомат Калашникова", — считает Владимир Барсук.

Он рассказал о том, с каким восторгом и любовью встречают Ил-2 в России, судьба скольких людей была связана с этой машиной и во время Великой Отечественной войны, и после нее, через семейные предания и рассказы дедушек и бабушек. Летчик заявил, что если в России будет организован "пролет этих самолетов над Красной площадью, то мы будем готовы выполнить эту задачу". На вопрос, не страшно ли летать на исторической технике, он заявил, что "самолет новенький, а вообще любой полет опасен".

© РИА Новости / Ангелина Тимофеева Стенд госкорпорации Роскосмос на аэрокосмическом салоне ILA-2018 в Берлине © РИА Новости / Ангелина Тимофеева Стенд госкорпорации Роскосмос на аэрокосмическом салоне ILA-2018 в Берлине

Планы на будущее

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Госкорпорацию Ростех) представляет на авиационной выставке ILA 2018 в Берлине компетенции по производству комплектующих для коммерческих газотурбинных авиационных двигателей крупнейших мировых производителей, освоенных в рамках реализации холдингом программы "Поставщик 2-4 уровня". В рамках ОДК эти проекты выделены в отдельное бизнес-направление – UEC Interparts.

"В этом году мы решили изменить формат участия в ILA и посвятили наш стенд целиком и полностью продукции 2-4 уровня. Пример продукции 1 уровня — двигатель, который поставляется как система, и мы нацелены в первую очередь, безусловно, на развитие этого бизнеса. В этой сфере конкуренция большая, есть сложившийся мировой рынок коммерческих авиационных двигателей с такими лидерами как Pratt & Whitney, Rolls-Royce, CFM. Поэтому параллельно мы будем реализовывать программу кооперации 2-4 уровня, то есть поставлять компоненты, узлы" — сказал РИА Новости глава департамента маркетинга ОДК Антон Чечуков.

Он добавил, что "интеграция в мировую систему поставщиков комплектующих гражданских двигателей повысит эффективность использования производственного потенциала холдинга и будет способствовать дальнейшей диверсификации портфеля заказов корпорации".

Посетителям стенда ОДК представлены, помимо мультимедийной части, детали и узлы: кольцо привода, барабан бустера, лопатки турбины, диск вентилятора, кронштейны и другие компоненты газотурбинных двигателей. По словам Чечукова, эта продукция уже поставляется зарубежным партнерам — таким лидерам мирового рынка газотурбинной техники, как Safran Aircraft Engines (Франция) и Pratt & Whitney Canada (Канада).

Представитель ОДК отметил, что "рынок военной авиация сейчас тоже значителен, у нас очень хорошие показатели в этой нише, российская техника пользуется спросом, но мы понимаем, что необходимо диверсифицироваться, в частности, потому что рынок коммерческих авиадвигателей просто более масштабный".

Еще один традиционный российский участник авиасалона ILA — госкорпорация "Роскосмос". Специалисты отрасли демонстрируют высокий интерес к российскому космосу, футуристически оформленный стенд привлек в среду большое число посетителей.

"В первый день выставки делегация "Роскосмоса" провела ряд деловых встреч с партнерами из Европейского космического агентства (ЕКА), на которых были обсуждены вопросы реализации совместных программ и перспективы развития сотрудничества", — рассказал РИА Новости представитель госкорпорации.

Он добавил, что "Роскосмос" планирует и дальше участвовать в ILA.