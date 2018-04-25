"Почта России" столкнулась со сбоем сервиса Captcha

МОСКВА, 25 апр- РИА Новости. "Почта России" столкнулась со сбоем сервиса защиты от ботов Captcha на своем сайте из-за блокировки IP-адресов в рамках ограничения доступа к Telegram, сообщил заместитель гендиректора предприятия Сергей Емельченков.

"Вы видите, что даже простое отключение ряда IP-адресов (и — ред.) ряд сервисов у вас просто вышибает. Мы тоже получили маленькую проблемку. Мы использовали сервис Сaptcha (проверка, что ты не робот – ред.) от Google. При отключении ряда IP-адресов мы потеряли несколько часов общения с клиентами", — рассказал Емельченков на форуме "Российский софт: эффективные решения" в рамках Российской недели высоких технологий.

"Нам это не нужно и не интересно. Поэтому чем дальше, тем больше смотрим, чтоб не было таких историй", — отметил он. Он призвал использовать решения, которые соответствуют требованиям российского ПО. "Если вы современные облачные решения не переведете на российское ПО, у вас будут проблемы", — полагает замглавы "Почты России".

В то же время, в понедельник Роскомнадзор опроверг информацию о том, что в рамках мер по ограничению доступа к Telegram в РФ оказались под блокировкой ресурсы Google, отвечающие за работу системы проверки "Вы не робот?" (Сaptcha). Также ведомство сообщило, что IP-адреса Google Play и Google Drive не вносились в реестр запрещенной информации. Недоступность страницы Google.ru у ряда пользователей Роскомнадзор объяснил несовершенством системы фильтрации трафика у небольших операторов связи.

В воскресенье, 22 апреля, Роскомнадзор сообщил, что внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google из-за того, что компания не удовлетворила требования ведомства и в нарушение решения суда продолжает позволять Telegram использовать их для обхода блокировок.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальными информационным агентством Российской недели высоких технологий и Большого медиакоммуникационного форума (БМКФ2018).