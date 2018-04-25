Эксперт рассказал о необходимой поддержке для развития рынка электромобилей

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Рынок электромобилей в России активно растет, но все еще отстает в развитии от стран Европы, США и Китая. Для ускорения динамики необходимы меры господдержки, например, отмена пошлин на ввоз автомобилей и НДС, а также упрощение процедуры установки зарядных станций, считает гендиректор компании по строительству таких станций для электромобилей ElectroCity, проекта "Автонет", Сергей Плетнев.

Аналитическое агентство "Автостат" считает данные по электромобилям по числу регистраций. Согласно им, в России чуть больше 2 тысяч таких машин. Основные очаги концентрации электромобилей — это Москва и область, Санкт-Петербург и Дальний Восток, рассказал Плетнев РИА Новости.

"Как будет развиваться рынок в России, зависит от нескольких факторов: будет ли государство как-то стимулировать это направление, будет ли налажено отечественное производство электромобилей", — отметил Плетнев в кулуарах Международного навигационного форума, проходящего в рамках Российской недели высоких технологий.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Российской недели высоких технологий и Большого медиакоммуникационного форума (БМКФ2018).

Упрощенные правила



В России отсутствует собственное производство электромобилей, все они импортируются из других стран.

"Поэтому, чтобы развить рынок электротранспорта как можно быстрее, было бы очень желательно, как это было в других странах, чтобы правительство ввело дополнительные стимулы для ввоза электромобилей. Например, отменило бы пошлины (на ввоз – ред.) или НДС. Может, до того времени, пока не появится производство их в России. Такая временная мера служила бы сильным толчком для импорта электромобилей", — полагает он.

По его словам, инфраструктура для электромобилей в России развивается не так быстро, как в других странах, например, в США, Китае и странах Европы.

"Что еще могло бы сделать государство? Наверное, больше инвестировать в развитие зарядной инфраструктуры через энергокомпании, создавать законодательные условия, чтобы проще было поставить зарядную станцию в городе, во дворе многоквартирного дома. Сейчас требуется порядка двух месяцев, чтобы согласовать и установить такую станцию. Это очень долго. Если законодательный вопрос решить, конечно, всё будет развиваться быстрее", — добавил Плетнев.

Власти России не так давно отменили плату за парковку электромобилей в Москве и Санкт-Петербурге. По словам главы ElectroCity, эта мера помогает развитию рынка. "Это хороший стимул, это экономия порядка 250 тысяч рублей в год. Мы считаем, что это хорошее стимулирование", — рассказал он.

"Различные компании, не только государственные, тоже развивают сеть зарядных станций, и пока они заряжают бесплатно электромобили. Да, пока количество станций не такое большое, но это уже хорошая мера", — отметил он.

Нехватка инфраструктуры



По словам Плетнева, нехватка зарядных станций негативно влияет на темпы роста российского рынка электромобилей. В зарубежных странах автопроизводители, в первую очередь, изучают состояние инфраструктуры, и только после этого принимают решение о производстве электромобилей, рассказал он.

Российская инфраструктура в этой сфере, по его мнению, слабо развита. "На прошлой неделе компания Nissan приняла решение об официальном присутствии и продажах электромобиля Nissan Leaf нового поколения на Украине, потому что уровень развития инфраструктуры в стране уже высокий. И, конечно, он несопоставим с Россией", — сообщил он.

Плетнев добавил, что в России на сегодняшний день существует 250 зарядных станций, а на Украине — порядка 3 тысяч. Поэтому, по его словам, продавать электромобили на Украине целесообразно, а в России – пока нет.

У самой компании ElectroCity в настоящее время насчитывается около 100 станций. До конца 2018 года компания намерена полностью развить сеть в Краснодарском крае. Одновременно планируется создать сеть зарядных станций на Дальнем Востоке и в Воронеже. "В Сочи и Воронеже, кстати, на базе наших станций будут базироваться сервисы такси и каршеринга", — рассказал он.

Компания также ведет переговоры с властями Крыма о развитии сети зарядных станций в регионе. "В Крыму мы планируем, но пока от правительства Крыма мы не увидели заинтересованности в этой теме. Мы прекрасно понимаем, что это отличный регион для электромобилей, учитывая, что это курортный регион, там важны вопросы экологии. Мы надеемся, что правительство Крыма все-таки проявит интерес к этой теме, сейчас мы ведем переговоры", — добавил Плетнев.

Разница рынков



Состояние инфраструктуры для электромобилей в России и за рубежом сильно отличаются. К примеру, при активном развитии рынка электротранспорта на один квадратный километр в городе должно стоять не менее 2-3 станций-зарядок. При этом в китайском Шэньчжэне средний показатель значительно выше.

Отличаются рынки и в способах зарядки автомобилей. Так, в США порядка 70% автовладельцев заряжают электромобили у себя дома, на работе или в частном паркинге. В России же люди живут в основном в многоэтажных домах.

"Поэтому здесь (в РФ — ред.) имеет смысл развивать зарядные станции, которые стоят в городе, в непосредственной близости от жилых домов и бизнес-центров. Вместе с тем, у нас покупают корпоративные зарядные станции, которые стоят в частных паркингах, это маленькие компактные станции на один-два коннектора. В аэропорте Сочи, например, стоит уже наша станция", — рассказал он.