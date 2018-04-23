МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские пользователи жалуются на проблемы с доступом к YouTube. Сбой зафиксировал DownDetector.
По данным мониторингового сайта, перебои возникали в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске, Калуге, Волгограде, Екатеринбурге и Челябинске.
Пользователи отмечают, что у них не открывается не только сайт, но и приложение на смартфоне и других устройствах.
Связано ли это с блокировкой Telegram, пока не известно.
28.1%Да, безопасность государства превыше всего
51.9%Нет, это слишком поспешное решение
20.0%Мне без разницы, я не пользуюсь им
Блокировка мессенджера произошла на основании пакета антитеррористических законов, который регулирует работу операторов связи, онлайн-приложений и интернет-ресурсов.
В процессе ограничения доступа к Telegram под удар попали и другие сервисы. На проблемы, в частности, жаловались Amazon, Viber и YouTube.