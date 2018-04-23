В Рунете пожаловались на сбои в работе YouTube

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские пользователи жалуются на проблемы с доступом к YouTube. Сбой зафиксировал DownDetector.

По данным мониторингового сайта, перебои возникали в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске, Калуге, Волгограде, Екатеринбурге и Челябинске.

Пользователи отмечают, что у них не открывается не только сайт, но и приложение на смартфоне и других устройствах.

Связано ли это с блокировкой Telegram, пока не известно.

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В середине апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования.

Блокировка мессенджера произошла на основании пакета антитеррористических законов, который регулирует работу операторов связи, онлайн-приложений и интернет-ресурсов.

В процессе ограничения доступа к Telegram под удар попали и другие сервисы. На проблемы, в частности, жаловались Amazon, Viber и YouTube.