В Рунете пожаловались на проблемы с доступом к Google

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские пользователи жалуются на отсутствие доступа к Google в последние 24 часа. Сбой подтверждают мониторинговые сайты.
Так, по данным DownDetector, проблемы с доступом возникали в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске, Красноярске, нескольких южных регионах, а также на территории Украины.
Гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин на своей странице в Facebook написал о блокировке целого ряда IP-адресов Google.
Многие пользователи увязывают проблемы с доступом к ресурсу с блокировкой Telegram.
Защита компании утверждала, что требования Роскомнадзора невыполнимы по техническим причинам.
В процессе ограничения доступа к приложению под удар попали другие и сервисы. На проблемы, в частности, жаловались Amazon, Viber и Youtube.
Блокировка мессенджера произошла на основании подписанного Владимиром Путиным в 2016 году пакета антитеррористических законов, который регулирует работу операторов связи, онлайн-приложений и интернет-ресурсов.