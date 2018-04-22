В Рунете пожаловались на проблемы с доступом к Google

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские пользователи жалуются на отсутствие доступа к Google в последние 24 часа. Сбой подтверждают мониторинговые сайты.

Так, по данным DownDetector, проблемы с доступом возникали в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске, Красноярске, нескольких южных регионах, а также на территории Украины.

Гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин на своей странице в Facebook написал о блокировке целого ряда IP-адресов Google.

Многие пользователи увязывают проблемы с доступом к ресурсу с блокировкой Telegram.

На прошлой неделе Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. В ведомстве отмечают, что приложение угрожает интересам страны и ее граждан, так как в нем можно свободно распространять сведения о террористических организациях.

Защита компании утверждала, что требования Роскомнадзора невыполнимы по техническим причинам.

В процессе ограничения доступа к приложению под удар попали другие и сервисы. На проблемы, в частности, жаловались Amazon, Viber и Youtube.

Блокировка мессенджера произошла на основании подписанного Владимиром Путиным в 2016 году пакета антитеррористических законов, который регулирует работу операторов связи, онлайн-приложений и интернет-ресурсов.