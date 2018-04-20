Kaspersky Lab рассказала, чем опасны приложения для знакомств

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Большинство мобильных приложений для знакомств раскрывают пользовательские данные в интернете. К такому выводу пришли специалисты "Лаборатории Касперского".

Эксперты проанализировали ряд подобных сервисов и выяснили, что приложения собирают данные с помощью аналитических модулей и переправляют их на сторонние серверы, не связанные с разработчиками программ.

Часто причиной раскрытия информации становятся рекламные SDK-пакеты, которые собирают характеристики клиентов, однако не могут обеспечить им надежную защиту.

Пользовательские данные пересылаются по протоколу HTTP в незашифрованном виде. Из-за этого они могут быть перехвачены или даже изменены. В незащищенной Wi-Fi сети информацию может получить практически каждый.

"Зараженным может оказаться даже ваш домашний роутер", — отмечают в лаборатории.

Злоумышленники также способны подменить ссылки в приложениях и установить вредоносную программу.

Из-за использования незащищенного соединения огромное количество личной информации может быть передано на сторонний сервер: дата рождения, имя пользователя, его GPS-координаты, данные об устройстве и профилях, связанных с приложением, в некоторых случаях логины и пароли.

IT-специалисты советуют проверять расширения приложений и не использовать протокол HTTP, а также не давать сервисам для знакомств доступ к ненужным расширениям, например к геолокации.