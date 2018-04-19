СМИ: Google закрыла доступ к технологии обхода блокировок через свои сети

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Компания Google закрыла доступ к технологии domain fronting, которая позволяла использовать сети Google для обхода блокировок, пишет Verge.

В компании изданию сообщили, что данная мера стала результатом давно запланированного обновления сети.

Технология domain fronting позволяла разработчикам использовать Google в качестве proxy-сервера, перенаправляя трафик на свои серверы через домен Google.com для обхода блокировок на государственном уровне.

Эту технологию компания никогда не поддерживала, но из-за особенностей программного обеспечения была возможность ее использовать. "Теперь, однако, она не работает и планов ее поддерживать нет", — цитирует Verge представителя компании.

Издание также сообщило, что группы по защите прав интернет-пользователей уже обратились к Google с просьбой пересмотреть свое решение.