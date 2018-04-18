В Казани разрабатывают местный аналог Telegram

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апр — РИА Новости. Казанская IT-компания Futureinapps разрабатывает аналог мессенджера Telegram под названием Telem, сообщил РИА Новости владелец компании Айрат Галиуллин.

Новый мессенджер будет работать на базе блокчейн-сети, а все данные будут подвергаться сжатию и шифрованию собственными инструментами. Еще один полезный функционал – графические боты. Разработчики планируют значительно расширить имеющиеся возможности — так, что боты будут представлять собой полноценное приложение.

"Одна из ключевых фишек разрабатываемого нашей компанией приложения Telem — это возможность подключить к разговору переводчика – как в текстовой версии общения, так и в звуковой. То есть реальный человек, который так же пользуется мессенджером и в настройках приложения выставил статус "Готов переводить", при необходимости может подключиться к беседе за определенную небольшую плату. Это гораздо выгоднее, чем нанимать частного переводчика и платить ему за целые дни сопровождения", — объяснил Галиуллин.

По его словам, новый мессенджер будет мультиязычным, его пользователи, в частности, смогут общаться на татарском языке.

"Название мессенджера Telem, созвучное с Telegram — это простое совпадение. Наше название – это дань патриотизму, ведь по-татарски "телем" означает "мой язык". Кроме того, по-английски "рассказать им" звучит как "tell em", что очень похоже на наше название. Получилась красивая игра слов", — отметил Галиуллин.

Он добавил, что объявление о разработке проекта Telem, прозвучавшее во время разворачивающейся блокировки Telegram в России, тоже всего лишь совпадение.

Разработка проекта стартует в мае 2018 года, а запуск мессенджера запланирован на апрель 2019 года.

В понедельник Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда. При этом Telegram, несмотря на усилия Роскомнадзора по его блокировке, пока сохраняет работоспособность.