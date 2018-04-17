В ряде стран пользователи пожаловались на сбои в работе Viber и Youtube

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пользователи мессенджера Viber и видеохостинга Youtube из ряда стран, включая Россию, жалуются на сбои в работе сервисов, следует из данных сайта downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах и операторах.

По данным downdetector, 54% пользователей Viber в России жалуются на отсутствие соединения, 35% — на проблемы с отправкой сообщений, 9% — на проблемы с отображением статуса. В частности, с проблемами столкнулись жители Москвы, Новороссийска, Самары, Крыма, Тюмени, Челябинска, Тольятти, Новокузнецка.

В понедельник в работе Viber в России также наблюдался сбой: некоторые пользователи испытывали проблемы с дозвоном. В пресс-службе Viber говорили, что данная ситуация могла возникнуть из-за проблем связи на серверах Amazon.

Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса Amazon и Google в связи с тем, что мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России.

В работе с Youtube, согласно данным downdetector, 55% пользователей из России жалуются, что не функционирует сайт, 26% не могут смотреть видео, 17% не могут авторизоваться.