В ряде стран пользователи пожаловались на сбои в работе Viber и Youtube

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пользователи мессенджера Viber и видеохостинга Youtube из ряда стран, включая Россию, жалуются на сбои в работе сервисов, следует из данных сайта downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах и операторах.
В понедельник в работе Viber в России также наблюдался сбой: некоторые пользователи испытывали проблемы с дозвоном. В пресс-службе Viber говорили, что данная ситуация могла возникнуть из-за проблем связи на серверах Amazon.
Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса Amazon и Google в связи с тем, что мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России.
В работе с Youtube, согласно данным downdetector, 55% пользователей из России жалуются, что не функционирует сайт, 26% не могут смотреть видео, 17% не могут авторизоваться.