Некоторые российские пользователи столкнулись с проблемами в работе Twitter

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Некоторые пользователи сервиса микроблогов Twitter в РФ столкнулись с проблемами в работе ресурса.

В частности, часть из них не может попасть на главную страницу twitter.com . При попытке зайти на нее появляется сообщение с текстом: "В ближайшее время мы устраним проблему и приведём систему в рабочее состояние".

Ранее во вторник Роскомнадзор заявлял, что проверяет сообщения о якобы массовом отключении сторонних ресурсов при ограничении доступа к Telegram.

В понедельник Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда. Позднее появилась информация, что Telegram начал использовать для обхода блокировки IP-адреса Amazon и Google, после чего ведомство начало блокировать и эти адреса. В Роскомнадзоре РИА Новости заявили, что ведомство будет принимать все меры для блокировки Telegram, в том числе блокировать интернет-ресурсы, способствующие его работе.