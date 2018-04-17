Соцсеть "Одноклассники" восстановила работу после сбоя

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Социальная сеть "Одноклассники" (ОК) восстановила работу после сбоя, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети.

Ранее во вторник пользователи ОК сообщали о сбоях в работе соцсети. Так, пользователи указывали на проблемы с загрузкой соцсети, отображением ленты, темам групп и загрузкой фотографий, свидетельствуют сообщения на сервисе downdetector.

Сейчас администрация ОК устранила сбой. "Да, в работе сервиса был зафиксирован сбой. Проблема решена, все работает", — сказали в пресс-службе. О причинах сбоя не сообщается.

В понедельник вечером проблемы возникли у мессенджера Viber – некоторые пользователи в России могли испытывать трудности с дозвоном. В пресс-службе сервиса говорили, что данная ситуация могла возникнуть из-за проблем связи на серверах Amazon.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в понедельник сообщил RT, что ведомство начало блокировать IP-адреса Amazon в связи с тем, что мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России.