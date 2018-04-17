Беспилотники и каршеринг электросамокатов представят на форуме в Москве

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Беспилотники, электросамокаты, умная система парковки и инновационные заправки будут представлены на XII Международном навигационном форуме, сообщили РИА Новости в пресс-службе НП "ГЛОНАСС".

Форум пройдет 24-25 апреля в "Экспоцентре" в рамках Российской недели высоких технологий. Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством недели. Участники навигационного форума познакомятся с разработками и решениями на основе ГЛОНАСС/GPS для сфер розничной торговли, транспортной логистики, страховой телематики, промышленности, строительства, сельского хозяйства и геодезии.

Новые бизнес-модели, беспилотники, цифровые технологии и "Автонет 2.0" станут главной темой пленарной дискуссии форума. Российская венчурная компания совместно с НП "ГЛОНАСС" представят высокотехнологичные проекты на стенде "Автонет", в их числе — беспилотный транспорт RoboCV для эффективной работы складов, платформа для микротранспорта последней мили "Самокат шэринг", система автоматизации парковки "Паркоматика", подключенный автомобиль Лаборатории умного вождения, а также электромобиль и электрозаправку от Electro City.

Не останутся без внимания и вопросы нормативной базы — в рамках секции "Автонет" планируется обсудить недавно принятую правительством РФ дорожную карту совершенствования законодательства и устранения административных барьеров. До 2035 года она должна обеспечить реализацию условий для развития умного транспорта, а также стимулировать вывод на рынок новых продуктов и создать условия для использования автомобилей с высокой степенью автоматизации.

"Благодаря новым технологиям и росту масштабов рынка произошло снижение стоимости навигационного оборудования и решений, что сделало их доступным для новых категорий потребителей – начался экспоненциальный рост рынка и его сегментация: навигационные чипы, оборудование, системы, решения и услуги", — приводятся в сообщении слова президента НП "ГЛОНАСС", соруководителя НТИ "Автонет" Александра Гурко.

"Одновременное использование устройствами спутникового позиционирования данных сразу от GPS и ГЛОНАСС уже сейчас позволяет добиваться повышения точности координат примерно на 20% и обеспечивать ошибку позиционирования менее пяти метров", — отмечают также в пресс-службе НП "ГЛОНАСС".