Windows начал блокировать uTorrent

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Встроенный антивирус Windows Defender начал расценивать сервис uTorrent как вирус и блокировать программу, сообщает ExtremeTech.

По данным портала, некоторое время назад Windows начала предупреждать пользователей о том, что uTorrent является "потенциально нежелательным программным обеспечением". В последней версии обновления торрент-клиент теперь отправляется "на карантин".

Вредоносным приложением uTorrent считают и другие ативирусы — ESET, Sophos, TrendMicro и другие. Портал отмечает, что пользователи все же могут вручную добавить программу в список исключений.

По словам представителя разработчика программы BitTorrent, Inc., изменение в работе Defender было вызвано ошибкой в одной из последних сборок Windows.